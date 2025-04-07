Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 7 апреля отметился снижением индекса Мосбиржи на 4,72%, до 2 650,55 пункта, индекса РТС - также на 4,72%, до 990,75 пункта. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.

Курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи в понедельник вырос на 12,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сесси и находился на отметке в 11,843 руб.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 679,74 пункта (-3,67%), индекс РТС составлял 1 001,67 пункта (-3,67%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,773 руб. (+3,6 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.