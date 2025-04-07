Мирзиёев примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве

© Дмитрий Азаров/ POOL/ ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая планирует принять участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По его словам, "президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй Мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве".

Асадов отметил, что этот вопрос обсуждался во время встречи лидера Узбекистана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он также обратил внимание, что Мирзиёев в своем выступлении на проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблее Межпарламентского союза поддержал заявление группы "Евразия" в связи в 80-летием Победы.