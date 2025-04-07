Цена нефти Brent впервые с 12 апреля 2021 года опустилась ниже $63

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 года.

По состоянию на 10:08 мск, стоимость нефти Brent опускалась на 4,36% и торговалась на уровне $62,72 за баррель.

К 10:30 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $62,74 за баррель (-4,33%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в мае 2025 года терял в цене 4,53% и составлял $59,18 за баррель, свидетельствуют данные площадки.