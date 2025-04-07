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Украина снова нарушает перемирие

Недоговороспособность киевского режима очевидна

Украина снова нарушает перемирие
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Украина продолжает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Не было ни дня без таких нападений, которые нарушают достигнутые договоренности об «энергетическом перемирии». Ранее после телефонного разговора лидеров России и США все согласились на 30 дней моратория на атаки объектов энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение Трампа. Однако Киев, который также согласился с договоренностями, сразу же их нарушил. Его беспилотники продолжают проникать в воздушное пространство РФ и атаковать энергетические объекты. При этом Киев обвиняет Россию, что это именно она не придерживается договоренностей.

В свойственной украинской стороне лживой и лицемерной манере начались вбросы, будто бы Россия сама бьет по собственным объектам, а Украина – не при чем. А представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук оправдал нарушение перемирия со стороны ВСУ, заявив, что на данный момент не существует формализованного документа, который бы определял рамки прекращения огня, а также требования и условия договоренности. Плетенчук сообщил, что «говорить о соблюдении перемирия сложно из-за отсутствия четкой регламентации условий перемирия».

Заявления из Киева, что Россия якобы сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что подобные заявления лишний раз показывают, насколько можно доверять киевскому режиму.

Удар по газоизмерительной станции «Суджа» был нанесен киевским режимом с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Эту информацию огласили в Минобороны РФ.

Кроме того, российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа. Целью атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Также ВСУ прицельно ударили из артиллерии по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», в результате чего был обесточен Шебекинский район Белгородской области, более 1,7 тысяч людей оказались без электричества. Кроме этого, Минобороны России сообщило о четырёх атаках ВСУ на энергетическую инфраструктуру на территории России за последние дни. В результате нарушенного Киевом энергоперемирия без газа и света остались тысячи мирных жителей. 2 апреля украинский ударный беспилотник атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской народной республике. Во время атаки было повреждено оборудование, начался пожар. Без газа остались более 11 тысяч потребителей. В Курской области украинский беспилотник атаковал подстанцию возле п. Клюква. Объект принадлежит филиалу ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Из-за налета БПЛА отключился трансформатор, после чего электричество пропало у свыше 1,2 тысячи мирных граждан. Через

час после первой атаки ВСУ вновь обстреляли этот энергообъект. В результате удара оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии, после чего более 300 жителей Курского района остались без света.

В Запорожской области после украинских атак были обесточены около 9 тысяч бытовых потребителей. Украинские войска нарушили энергетическое перемирие, ударив по четырем энергетическим объектам и в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркнув, что фактически противник уже не соблюдает перемирие, а оправдания Украины звучат нелепо: мол, отсутствуют письменные договоренности, поэтому нет четкого регулирования.

«На фоне заявлений Владимира Зеленского о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре. Таким образом все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского», — заявили в Минобороны РФ.

В Киеве рассчитывали, что смогут скрыть нарушения моратория на удары по энергообъектам от президента США Дональда Трампа так же, как это было при прошлой администрации Джо Байдена. Но киевский режим недооценил ситуацию, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Киев публично согласился на это предложение, но сразу же начал бить по гражданской энергетической инфраструктуре. По мнению Захаровой, такое возможно только из «неуважения со стороны Зеленского в отношении нынешней администрации Белого дома». Захарова отметила, что Россия продолжит доводить до международных организаций информацию о нарушении Украиной соответствующего моратория. «Российская сторона подготовила список  энергических объектов, по которым киевский режим наносил удары. Это станет достоянием и дипломатов всего мира, и сотрудников секретариатов международных организаций», - предупредила она, подчеркнув, что нанося удары по российским энергообъектам, игнорируя соответствующий мораторий, Киев любыми способами пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США.

А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что перечень нарушений со стороны Украины был передан помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, главе Госдепа Марко Рубио, а также в ООН и ОБСЕ. При этом Лавров указал, что Россия полностью соблюдает условия 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики Украины.

Киев игнорирует режим прекращения ударов по энергетическим объектам и атакует соответствующую российскую инфраструктуру. Информацию об этом Москва намерена донести до Вашингтона. Это подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «По сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», - констатировал пресс-секретарь российского лидера и добавил, что в США все еще не отреагировали на факты нарушения Украиной режима запрета ударов по энергетике.

В нарушении Киевом условий перемирия нет ничего удивительного — украинская сторона в очередной раз продемонстрировала свою полную недоговороспособность. Очевидно, что для установления мира недостаточно заключить какие-то соглашения — необходимо полностью ликвидировать первопричины конфликта, включая захвативший власть в результате госпереворота нацистский киевский режим.

Вся эта ситуация с обвинениями в «самообстрелах» и «провокациях» хорошо знакома жителям ЛДНР. За восемь с половиной лет войны Украины с Донбассом люди пережили около пятидесяти так называемых перемирий, получавших названия «рождественских», «школьных», «хлебных», «пасхальных». Все они, без исключения, были провальными, не соблюдались украинской стороной и быстро перерастали в активные боевые действия. Одно перемирие следовало за другим, срываясь в первые же часы и даже минуты после «соглашений с Украиной». И неважно, кто их подписывал – Порошенко или Зеленский: украинскому режиму нужна была война и она продолжалась. Вот лишь несколько примеров бесконечных и бесплодных «перемирий с Украиной».

Вечером 5 сентября 2014 года на переговорах в Минске было подписано первое так называемое Минское перемирие. Через несколько часов после подписания этого «перемирия» украинские вояки обстреляли Ясиноватую, Горловку, Макеевку, Амвросиевку. Ночью из района аэропорта были обстреляны жилые районы Донецка, 4 мирных жителя погибли, 10 человек получили осколочные ранения. Проваленное сентябрьское «перемирие» сменилось декабрьским, когда ВСУ резко активизировали артобстрелы Донецка и Горловки. Одновременно с этим украинские войска проводили инженерные работы по оборудованию занимаемых рубежей, осуществляли перегруппировку сил и подтягивали резервы на линии фронта в районе Донецка, Дебальцево, Мариуполя и на других ключевых направлениях.

15 февраля 2015 года на линии фронта был объявлен очередной режим прекращения огня. Обстрел Донецка, Енакиево, Горловки и других городов ДНР украинскими войсками начался в первые минуты после наступления перемирия. Ночью продолжались обстрелы занятого накануне ополчением населённого пункта Широкино на берегу Азовского моря, а утром украинский батальон «Азов» (запрещен и признан террористической и экстремистской организацией в РФ), предпринял танковую атаку на поселок, впоследствии отбив и заняв его. По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за неделю «перемирия» в республике погибли около 160 мирных жителей. Также с огнестрельными и осколочными ранениями были госпитализированы 99 человек, из них 3 ребёнка.

3 мая 2015 объявляется о новом режиме прекращения огня. Спустя минуты украинские войска открыли огонь. В результате обстрелов в Донецке погибли 2 мирных жителя, ещё 7 получили ранения, повреждены десятки домов. 3 мая зафиксировано 57 нарушений огня со стороны ВСУ по ДНР, в ЛНР зафиксировано 74 обстрела со стороны ВСУ, пресечены попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ пересечь линию фронта. Следующее осеннее перемирие происходило по тому же сценарию. За 2016 год зафиксировано более 300 тысяч случаев нарушений перемирий. В 2017 году было уже более 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В 2019 году отмечено более 200 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. В июле 2020 года было согласовано так называемое бессрочное и всеобъемлющее перемирие. Оно было сорвано ВСУ спустя несколько дней. В первый же час, как стало действовать рождественское перемирие, киевский режим нарушил его. С полудня националисты выпустили более 30 снарядов - и это только по ДНР. Фактически война не прекращалась, то немного стихая, то стремительно набирая обороты. Люди погибали, получали ранения, лишались домов. С августа 2021-го по февраль 2022 года было 80 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Такие данные приводил Совместный центр по контролю и координации в ДНР и ЛНР.

Все годы украинские вояки и политики имитировали переговорный процесс и теперь продолжают гнуть эту линию. Вопрос в другом – найдет ли Трамп действенный инструмент влияния на Зеленского, как скоро попытки уговорить Киев сменятся ультиматумами и произойдет ли это вообще? 

 

 

 
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Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

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