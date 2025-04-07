Песков подтвердил, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

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Президент России Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого необходимо решить ряд вопросов, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о важности прекращения ударов.

"Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Они висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал", - указал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он отметил, что речь идет "о неподконтрольности киевского режима, о его невозможности контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев". "Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы остаются на повестке дня", - добавил Песков.