Yonhap: выборы президента Южной Кореи планируют провести 3 июня

© Артем Геодакян/ ТАСС

В Республике Корея планируют назначить внеочередные президентские выборы на 3 июня. Об этом информировало агентство Yonhap, ссылаясь на источники среди правительства.

Сообщается, что вопрос о проведении выборов будет поднят на плановом заседании кабинета министров 8 апреля.

Ранее южнокорейские СМИ уже отмечали, что дата досрочных выборов президента страны будет, вероятно, объявлена во вторник после встречи членов правительства. И. о. президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су должен наметить дату в течение 10 дней с момента отстранения президента - до 14 апреля.

В минувшую пятницу Конституционный суд единогласно отрешил теперь уже бывшего президента Юн Сок Ёля от власти из-за событий военного положения. В течение 60 дней с момента отрешения должны состояться досрочные выборы. Фаворитом на них считается лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, который проиграл Юн Сок Ёлю в 2022 году, отрыв между ними тогда составил менее 1%.