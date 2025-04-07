Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 31 марта превысил 86 рублей

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Курс доллара на российском межбанковском рынке в понедельник поднялся выше 86 руб. впервые с 31 марта 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 10:01 мск, курс американской валюты демонстрировал рост на 2,37% и находился на отметке в 86,48 руб. К 10:26 мск курс доллара оставался на том же уровне.

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке, на 10:26 мск, поднимался на 2,7% и составлял 95,411 руб.