Политолог Журавлев: протесты в США не изменят политику Трампа

Десятки тысяч людей вышли в субботу в Вашингтоне на акцию протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа.

Основная часть протестующих собралась вокруг монумента Джорджу Вашингтону, однако демонстрация под лозунгом Hands Off! ("Руки прочь!") растянулась практически на весь центральный бульвар американской столицы между Капитолийским холмом и мемориалом в честь Авраама Линкольна. Как пишет газета The Washington Post, изначально организаторы рассчитывали на то, что акцию в американской столице посетят от 10 до 20 тыс. человек, но их общее число оказалось "в пять раз больше". На месте дежурили наряды полиции, в центре города были перекрыты несколько улиц.

Участники протестов выкрикивали лозунги с критикой Трампа, Илона Маска, курирующего работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), министра финансов Скотта Бессента, главы Пентагона Пита Хегсета и других членов действующей администрации. Особое возмущение протестующих вызвали введенные президентом пошлины, сокращения в американских правительственных ведомствах, проводимые с подачи Маска, активизация борьбы с нелегальной миграцией, политика Трампа в отношении конфликтов в секторе Газа и на Украине, скандал с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену.

Протестующие обвиняли Трампа в симпатиях к "тирании и фашизму", в толпе звучали призывы подвергнуть его процедуре импичмента. Многие скандировали лозунг "Сделаем демократию вновь великой" - по аналогии с главным политическим лозунгом Трампа Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой").

В пресс-службе полицейского управления американской столицы в ответ на запрос ТАСС сообщили, что не готовы привести оценки общего числа протестующих. При этом там подчеркнули, что каких-либо "арестов произведено не было".

Как сообщила ранее телекомпания CNN, порядка 1,4 тыс. акций протеста против политика действующей администрации проходят в субботу во всех 50 американских штатах и столичном округе Колумбия. Демонстрации, организованные продемократическим движением, являются ответом на то, что активисты называют "враждебным захватом власти".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что «эти протесты могут приобрести затяжной характер. Противники Трампа народ фанатичный, и они действуют не по здравому смыслу, а искренне верят в правоту своей позиции. Такие люди могут бороться до бесконечности».

Однако политолог уверен, что «таким образом вряд ли реально повлиять на политику Трампа. Да, можно реально испортить жизнь Трампу потом, что в руках демократов губернаторские посты в половине штатов, значительное влияние в Верховном Суде, но Трамп - человек, которого невозможно переубедить, и он тупо идет вперед, а натыкаясь на препятствия, начинает их преодолевать. Поэтому все эти продолжающиеся попытки повлиять на политику Трампа могут быть удачными, если замедлят политику Трампа, а может и дискредитируют эти действия, но изменить траекторию действий Трампа у них не получится».