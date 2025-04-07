Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

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Православные верующие в понедельник отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 главных церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери.

В основе события Благовещения лежит эпизод Евангелия от Луки, в котором рассказывается о явлении архангела Гавриила Деве Марии для возвещения о грядущем рождении от нее Богочеловека и Спасителя мира, который придет искупить грехи человечества. Архангел отметил, что это произойдет силою снизошедшего на нее Святого Духа. При этом смиренное согласие Марии считается искуплением изначального непослушания Адама и Евы.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как правило, служит праздничную Божественную литургию, после чего выпускает в небо со ступеней храма белых голубей. Эта традиция символизирует свободу, дарованную человечеству Иисусом Христом, а также действие Святого Духа, изображаемого в иконографии в виде голубя.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы ослабляется строгость Великого поста - христианам разрешается есть рыбу. Кроме того, в этот день ослабляется и литургическая строгость поста - если Благовещение выпадает на будний день, в этот день совершается полная Божественная литургия.