Экономист Николаев: вероятность глобальной рецессии стремительно растет

Введение США новых таможенных пошлин для более чем 180 стран и территорий, а также ответ КНР, которая объявила о дополнительных тарифах тарифы на всю продукцию из США, вызвало потрясения на фондовых биржах по всему миру.

Токийская фондовая биржа в понедельник открылась обвалом котировок, ключевой индекс Nikkei упал на 6,46%. Индексы Hang Seng и Hang Seng Tech упали на бирже Гонконга на 9% и 10%, соответственно. Индийский фондовый рынок в начале торгов также упал - индекс Бомбейской фондовой биржи Sensex и основной индекс Nifty 50 потеряли 5,29% и 5%, что сочли одним из худших открытий со времен пандемии. Лондонская фондовая биржа во время утренних торгов показала сильное падение индекса FTSE 100. Shanghai Composite по итогам торгов понедельника снизился на 7,34%. Акции Тайваня упали на 2 065,87 пункта, или на 9,7% - до 19 232,35 пункта. Торги на Амстердамской фондовой бирже открылись резким падением котировок. К 10:30 мск индекс, при расчете которого за основу берутся акции 25 компаний с наибольшей капитализацией, упал на 6,3%.

Однако Минфин США считает, что новые пошлины не вызовут рецессию экономики.

Тем не менее, как считает Главный научный сотрудник Института Экономики РАН Игорь Николаев, «вероятность мировой рецессии уже немаленькая, и ведущие рейтинговые агентства и банки оценивают ее вероятность как минимум в 40%. Это много. Потому, что считанные недели назад оценка рисков была на уровне 10-15%. Но главное – это тенденция. А тенденция такова, что вероятность того, что мировая экономика может войти в рецессию растет, и если сейчас более 40%, то завтра может быть более 50%. Поэтому я считаю, что, скорее всего эти риски оправдаются. Ведь уже очевидно, что попугать мировую экономику не получится, и те страны мира, которые введут новые пошлины, не пойдут на попятную. Ибо какие-то страны готовы вести переговоры, а какие-то уже резко отвечают. Китай, как известно, ответил зеркально. А это значит, что риск рецессии увеличивается, поскольку конкретные страны входят в торгово-пошлинное противостояние».

По словам эксперта, «вопрос в том, что Трамп может и хотел бы скорректировать свою политику. Но кто-то, а это в первую очередь Китай, наиболее сильный конкурент, ответил зеркально. Поэтому здесь уже просто так отыграть будет очень не просто именно потому, что конкуренты не испугались».