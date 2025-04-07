Мишустин отметил практически полный переход России и Белоруссии на расчеты в нацвалютах

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Россия и Белоруссия в целях защиты взаимной торговли и инвестиций от санкций практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая переговоры в Москве с белорусским коллегой Александром Турчиным.

"Несмотря на усиление незаконных санкций против России и Белоруссии, мы защищаем нашу торговлю и инвестиции, в том числе взаимные, от негативной внешней конъюнктуры. И более чем на 95% перевели финансовые расчеты в национальные валюты", - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что Турчин с первым зарубежным визитом в качестве главы правительства посещает РФ, и "это еще одно свидетельство особого характера российско-белорусских отношений".

По его словам, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран вырос на 6% относительно 2023 года и вышел на новые рекордные показатели - 4,5 трлн российских рублей.

Глава правительства РФ также заявил, что Москва и Минск прорабатывают новые инициативы в высокотехнологичных областях. "Речь идет об искусственном интеллекте и цифровых экосистемах, применении больших данных, о беспилотных системах. Уверен, что внедрение цифровых сервисов обеспечит развитие национальных экономик и существенно повысит качество жизни наших граждан", - добавил он.