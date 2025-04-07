МИД Ирана заверил, что Тегеран никогда не пойдет на создание ядерного оружия

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Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, поскольку это запрещено руководством страны. Так официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи ответил на предложение депутата иранского парламента Мохаммада Касима Османи создать атомную бомбу, чтобы гарантировать "равноправие" на переговорах с Западом.

"Иран ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Я думаю, что в этом вопросе нет и не может быть никаких сомнений", - сказал он в ходе еженедельного брифинга.

Дипломат отметил, что доклады Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждают мирный характер ядерной программы Тегерана.

"Еще в 1984 году, более 40 лет назад, руководство Израиля впервые заявило, что Иран развивает опасную военную составляющую своей ядерной программы. Эти обвинения изначально были нацелены на создание антииранских настроений и сдерживание технологического и промышленного прогресса Ирана", - подчеркнул он. Багаи также назвал домыслами заявления о разработке Тегераном атомной бомбы.

Днем ранее депутат Османи, говоря о "необходимости" создать ядерное оружие, выступил с утверждением, что Ирану "не оставили выбора", и только путем ядерного сдерживания он сможет обеспечить национальную безопасность.