В России штраф за мат могут увеличить в 10 раз

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В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ предложили внести изменения в части увеличения штрафов за употребление мата в общественных местах и в сети с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Инициативу планируется представить на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка, заявил депутат Госдумы Александр Аксененко.

Согласно статье 20.1 КоАП РФ, нецензурная брань в общественном месте расценивается как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей или отправиться в спецприемник на срок до 15 суток.

"В Госдуме есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Петр Толстой, и мы убеждены, что должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС) услышало этот призыв. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики", - приводит слова Аксененко ТАСС.

Он отметил, что необходимо увеличить штрафы до 10 тыс. для физических лиц. Кроме того, планируется в разы увеличить штрафы для юрлиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.

Сопредседатель правления Новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов, со своей стороны, указал, что фиксировать нарушения законодательства правоохранителям помогут камеры видеонаблюдения.