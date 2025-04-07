Трамп выступил в защиту тарифов США, которые повлекли обвал мировых рынков

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Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его тарифной политике цены на нефть и продовольствие снижаются, а в Соединенные Штаты еженедельно поступают многомиллиардные доходы от пошлин.

"Цены на нефть снизились, процентные ставки упали, цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже примененным тарифам. И это несмотря на то, что главный эксплуататор - Китай, чьи рынки переживают крах, - только что повысил свои тарифы на 34% сверх своих и без того абсурдно высоких долгосрочных тарифов, проигнорировав мое предупреждение не отвечать на введение пошлин", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Вместе с тем мировые фондовые и сырьевые рынки переживают один из крупнейших спадов в современной истории, который многие инвесторы сравнивают с началом Великой депрессии 1929 года и "черным понедельником" 1987 года.

Трамп также подчеркнул, что предыдущие руководители США виноваты в том, что позволили другим странам "пользоваться старой доброй Америкой".