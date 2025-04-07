Литва намерена искать другие источники финансирования "стены дронов" после отказа ЕС

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Литва намерена искать другие источники финансирования после отказа Евросоюза выделить средства на реализацию намеченной программы охраны госграницы с помощью так называемой стены дронов. Об этом сообщил начальник службы охраны госграницы при МВД балтийской республики генерал Рустамас Любаевас.

Заявку на финансирование, которую отклонили, Литва подала вместе с Эстонией. "Проект, в первую очередь, был нацелен на создание региональной системы сотрудничества, на обмен информацией в случае выявления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) недружественных стран и их нейтрализации. От проекта мы не отказываемся и намерены искать другие источники финансирования", - заявил Любаевас.

Общая стоимость инициативы, выдвинутой в мае 2024 года и отвергнутой в марте текущего года, составляла €12 млн.

Граница Литвы с восточными соседями одновременно является внешней границей Евросоюза, она совпадает с госграницей с Белоруссией и Калининградской областью РФ.