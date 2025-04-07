Reuters: Саудовская Аравия уменьшила стоимость нефти для Азии

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Саудовская Аравия понизила стоимость нефти на май для Азии до четырехмесячного минимума в преддверии наращивания поставок ОПЕК+, передает агентство Reuters.

Сообщается, что государственная компания Saudi Aramco уменьшила официальную стоимость продажи нефти марки Arab Light на $2,30, это на $1,20 за баррель выше средней цены сортов нефти Oman и Dubai. За последние два года спад цен на саудовскую нефть стал самым значительным.

На прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях о добровольном сокращении добычи, условились изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), сказано в заявлении на сайте ОПЕК.

С начала прошлого года восемь стран ОПЕК+ придерживались добровольных сокращений добычи нефти совокупно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. С апреля 2025 года эти страны начали постепенное увеличение добычи, которое продлится по сентябрь 2026 года. Вместе с тем ОПЕК+ не исключает, что рост добычи может быть приостановлен, или же альянс и вовсе может вернуться к сокращениям производства в зависимости от обстановки на рынке.