В России разрешили привлекать детей с 14 лет к работе в выходные

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого работа в выходные дни для подростков была разрешена только в рамках творческих профессий, к примеру, в формате участия в театральных постановках или в съемках фильмов.

Теперь работодатель может привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул.

Вместе с тем документ устанавливает ряд условий, которые нужно выполнить для привлечения подростков к работе. В случае детей от 15 лет обязательно потребуется письменное согласие самого ребенка, а для подростков 14 лет - согласие ребенка и одного из родителей. Если речь идет о детях-сиротах, то будет необходимо согласие от органа опеки и попечительства.

Нововведения вступят в силу 1 сентября текущего года.