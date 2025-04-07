Миллионный иностранец офрмил электронную визу России 5 апреля

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Российскую электронную визу 5 апреля оформил миллионный иностранец, им стал гражданин Китая, информировали в МИД РФ.

"5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Россию с туристической целью", - следует из сообщении министерства.

Уточняется, что количество единых электронных виз, выданных с начала запуска данного проекта 1 августа 2023 года гражданам 64 иностранных государств, имеющих право на ее получение, составило 78% от числа виз всех остальных категорий, выданных за аналогичный период гражданам всех иностранных государств в целом.

В МИД отметили, что "такой результат говорит о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранцев благодаря простоте и удобству ее оформления".