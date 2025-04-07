Во время полумарафона в Мадриде скончались два участника

Двое мужчин, принявших участие в полумарафоне в Мадриде 6 апреля, скончались из-за проблем с сердцем. Об этом информировал портал Eldiario.es.

Одному из умерших было 35 лет. По данным источника, у него произошел сердечный приступ. Участник потерял сознание и был доставлен в медучреждение, где скончался. Второму мужчине было 20 лет, он также был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти.

Уточняется, что всего участниками полумарафона стали 27 тыс. человек, 50 участникам потребовалась помощь медиков. За 24-летнюю историю соревнований было зарегистрировано четыре смерти участников, до нынешних случаев летальные исходы произошли в забегах 2005 и 2010 годов.