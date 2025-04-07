Хабек: США оказались "в слабой позиции" и испытывают давление из-за пошлин

© EPA-EFE/ FILIP SINGER/ТАСС

И.о. министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек высказал мнение, что США "испытывают давление и находятся в слабой позиции" из-за примененных импортных пошлин, и призвал Европу к подготовке всеобъемлющих контрмер.

"У нас нет цейтнота, поскольку американцы испытывают давление и находятся в слабой позиции", - сказал он по прибытии на встречу министров торговли стран ЕС в Люксембурге. Вместе с тем, по словам и. о. министра, важно, чтобы Европа не позволила себя разделить. Отдельные страны не должны пытаться договориться о своих собственных преимуществах, так как это приведет к неудаче, указал он.

Хабек считает, что Евросоюз должен действовать "спокойно и решительно". ЕС, на его взгляд, должен не только подготовить встречные пошлины на американские товары в качестве средства давления, но и проработать возможность повышения цен на экспорт, от которого зависят США.

Кроме того, политик высказался за изучение возможности использования инструментов ЕС по защите конкуренции, включающих цифровые сервисы. При этом он подчеркнул, что эскалацию следует по возможности предотвратить. "Я думаю, речь идет о том, чтобы избежать тарифной войны, тарифной гонки", - заключил Хабек.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Администрация США также установила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.