Володин поздравил Матвиенко с днем рождения

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко многое делает для развития России, последовательно отстаивает интересы россиян. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении Матвиенко с днем рождения.

"Обаятельная женщина, опытный политик и государственный деятель, вы многое делаете для развития Российской Федерации. Вносите значимый вклад в реализацию принципов парламентаризма, совершенствование законодательства. Последовательно отстаиваете интересы граждан", - приводятся его слова на сайте нижней палаты парламента.

Володин также подчеркнул, что ответственность и профессионализм председателя Совфеда вызывают уважение.