Число жертв наводнения в Киншасе достигло 33

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Не менее 33 человек погибли в результате самого сильного за последние полвека наводнения в столице Демократической Республики Конго (ДРК) - Киншасе. Об этом информировала радиостанция Okapi, ссылаясь на данные МВД страны.

Уточняется, что эти данные являются сугубо предварительными, так как многие кварталы Киншасы остаются под водой после разлива реки Нджили - левого притока реки Конго. Ранее стало известно о 30 жертвах стихии. В кварталах Мон-Нгафула, Нгалиема и Барумбу, а также Лимете, Матете и Масина разрушены множество домов, свыше 200 затоплены.

Власти создали в Киншасе кризисный центр, к устранению последствий стихийного бедствия привлечены подразделения национальной армии.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что оказались затопленными установки по очистке воды, и теперь повысилась угроза вспышки инфекционных заболеваний. Кроме того, повреждены линии электропередачи.