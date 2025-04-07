Глава МО Израиля заявил о прямых контактах ХАМАС и Ирана

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Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац обвинил руководство палестинского радикального движения ХАМАС в прямых контактах с Ираном, который, по его утверждению, выделил радикалам полмиллиарда долларов.

"В разведывательном подразделении Армии обороны Израиля мне был представлен секретный документ, обнаруженный в туннелях руководителей ХАМАС в секторе Газа. Он доказывает прямые связи между Ираном и лидерами ХАМАС, а также поддержку Ираном плана радикалов по уничтожению Израиля и атаки 7 октября 2023 года", - приводит слова министра пресс-служба Минобороны еврейского государства.

"В этом документе ХАМАС требует 500 млн долларов от Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) для финансирования уничтожения Израиля", - отметил Кац.

По его словам, "вывод очевиден" и заключается в том, что "Иран - голова змеи". Глава израильского военного ведомства подчеркнул, что его страна "сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия", а также "продолжит наносить удары по его террористическим сателлитам до тех пор, пока иранская ось зла не будет нейтрализована".