Решетников считает экономику России привлекательной для западных инвестиций

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Российская экономика демонстрирует хорошие темпы роста и привлекательна для западных инвестиций. На это обратил внимание глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Экономика России показывает хорошие темпы роста. Последние два года отмечается рост на 4,1%. На сегодняшний день российская экономика является крайне привлекательной для инвестиций, особенно для западных", - указал он.

Решетников указал, что в российской экономике сложился высокий уровень реальных процентных ставок, а это значит, что финансовые инвестиции привлекательны в условиях стабильности внешнего товарооборота и стабильности курса.

"Да, есть определенные колебания, но в общем и целом ситуация стабильна. Безусловно, необходимо рассматривать инвестиции в капитал, в совместную разработку технологий", - подчеркнул министр.