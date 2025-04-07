ООН: пандемия COVID-19 повлекла в 2021 году рост смертности во время беременности

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Резкое увеличение смертности в период беременности и родов зафиксировано в мире в 2021 году, в разгар пандемии COVID-19, когда от осложнений скончались 322 тыс. женщин - на 40 тыс. больше, чем в 2020 году. Соответствующие данные приводятся в подготовленном ООН докладе.

В документе отражен "первый глобальный отчет о влиянии пандемии COVID-19" на материнскую смертность, отмечает на своем сайте Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). "Согласно оценкам, в 2021 году в связи с беременностью или родами умерли на 40 тыс. женщин больше, чем годом ранее", - следует из доклада. Смертность выросла за год с 282 тыс. до 322 тыс. В ООН уточнили, что "этот всплеск был связан не только с прямыми осложнениями, вызванными COVID-19, но и с имеющими место перебоями в предоставлении услуг по охране материнства".

Публикация доклада ООН приурочена к отмечаемому ежегодно 7 апреля Всемирному дню здоровья.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По информации ВОЗ на 23 марта 2025 года, в мире подтверждено 777 684 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 7 092 720 случаев смерти. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 5 мая 2023 года заявил, что подлинное число летальных исходов составляет не менее 20 млн.