Фильм "Батя-2. Дед" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Российская комедия "Батя-2. Дед" возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 543,5 млн рублей в минувшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 3 по 6 апреля.

Фильм "Батя-2. Дед" является сиквелом комедии "Батя" о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватил наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером картины выступил Илья Учитель. Роли в ней исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

На второй строчке расположился англо-американский боевик режиссера Дэвида Эйра "Мастер", собрав 80,3 млн рублей. Согласно сюжету бывший агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли в картине сыграли Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес и другие.

Третье место заняла кинокартина "Пальма-2" - сиквел фильма "Пальма", который стал доступен на российских киноэкранах в 2020 году. Фильм режиссера Владимира Кондаурова собрал 55,9 млн рублей. Сюжет рассказаывает о семье Лазаревых, в жизни которых появляется медвежонок по кличке Мансур. Премьера состоялась 20 марта. Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие.