Президент попросил "Аэрофлот" доработать идею о расширении "плоских" тарифов для ДФО

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Президент России Владимир Путин при общении с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским попросил его доработать во взаимодействии с Минтрансом идею расширить "плоские" тарифы для Дальнего Востока на новые направления.

Александровский отметил, что на сегодняшний день "плоские" тарифы авиакомпании доступны в пяти городах округа - Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Он сообщил о планах включить в программу Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ, а также допустить возможность использования коммерческих тарифов на данных направлениях.

"Отлично. С Минтрансом доработайте все", - указал глава государства.

Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" подразумевает продажу билетов на определенные рейсы по фиксированной цене. Она не меняется в течение года, не зависит от дат вылета и прилета. При этом программа касается только билетов для перелета эконом-классом.