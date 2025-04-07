Минздрав сектора Газа заявил о более 50,7 тыс. погибших в анклаве с октября 2023 года

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В результате военных действий в секторе Газа с октября 2023 года погибли свыше 50,7 тыс. палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"С октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 50 752, еще 115 475 человек получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие сутки в медучреждения Газы поступили 137 раненых и тела 57 погибших.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.