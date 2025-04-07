СВР: в Латвии готовят планы массового уничтожения военных мемориалов

© Стрингер/ ТАСС

В Латвии обсуждают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов с целью омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

"Согласно поступающим в СВР сведениям, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая этого года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что "планируется "в максимально сжатые сроки" избавиться от около трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей". "Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". А именно - преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов", - указали в СВР РФ.

В пресс-бюро отметили, что "начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ".

"Однако, расчет латвийских властей на то, что все пройдет безнаказанно, так как мертвые смолчат, ошибочен. Планы "гробокопателей" теперь известны, а нынешние власти Латвии еще раз подтвердили, что понятия чести, достоинства и благодарности павшим за их свободу им незнакомы", - заключили в СВР.