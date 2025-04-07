Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 150 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронемашины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 72 470 военных, 404 танка, 331 БМП, 297 бронетранспортеров, 2 256 боевых бронемашин, 2 637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, уточнили в МО РФ.