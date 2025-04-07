Эксперт Ковалев: новые пошлины США не коснулись России из-за политических соображений

Россия не оказалась в списке стран с новыми американскими пошлинами, поскольку власти США говорят о том, что они не ведут торговлю с Россией. Это правда лишь отчасти. Наш объем торговли с Соединенными Штатами невысок, но все же он есть. Вероятно, свою роль здесь сыграли политические соображения. США сейчас пытаются заключить сделки с Россией по разным направлениям, да и в целом наладить отношения. Видимо, Дональд Трамп просто не хочет лишнего обострения.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/f2ca3615efcaa92d15a97a6e6aedf556/