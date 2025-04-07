Эксперт Шишкин: Америке пришлось признать, что она - сторона конфликта на Украине

Судя по той скупой информации, которая поступает в общественное пространство с российско-американских переговоров, можно предположить, что Дональд Трамп реализует операцию, по завершении которой он должен оказаться над схваткой. Он пытается предстать перед миром в образе босса мафии из американских фильмов. Его слабый предшественник допустил какие-то разборки между различными кланами, но теперь пришел он и сказал "всем ша!". Вы будете делать то, что я сказал, и рассужу я вас по понятиям. По итогу, все останутся немного недовольны, но, по понятиям все будет справедливо. Если бы у него это получилось, весь мир, как бы невольно, должен был бы признать гегемонию США. Однако с этим у Трампа пока ничего не получилось. И это большой успех российской дипломатии. США пришлось признать, что они - тоже сторона конфликта, а не просто посредник. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. (https://t.me/isshishkin)

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/13648ec9f84f780784f595f29352d733/