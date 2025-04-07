Евросоюз введет в действие первый пакет контрмер против США 15 апреля

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Европейский союз утвердит меры в качестве ответа на пошлины США 9 апреля и введет их первый пакет в действие 15 апреля, а остальные - 15 мая. С таким заявлением выступил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам прошедшей в Люксембурге неформальной министерской встречи сообщества по торговле.

"Встречные меры будут утверждены 9 апреля, первый пакет будет введен в действие 15 апреля, следующие - 15 мая", - сказал он, отметив, что Еврокомиссия "ориентирована на переговорное решение, но не будет ждать вечно". Шефчович не конкретизировал, в отношении каких товаров будут применены пошлины, не желая "предвосхищать события".

Вместе с тем некоторую внес министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, который по итогам встречи заявил, что Еврокомиссия взяла за основу старый "замороженный" список. Фактически речь идет о списке товаров торговой войны ЕС и США 2018 года между первой администрацией президента США Дональда Трампа и Еврокомиссией Жан-Клода Юнкера.

Так, в этот список войдут мясо, зерновые, вино, древесина, одежда, мотоциклы, а также пылесосы, жевательная резинка, зубная нить, туалетная бумага и бриллианты. В перечень также может войти виски, на который ЕК намерена установить пошлину в размере 50%, на что Трамп пригрозил тарифом 200% на весь европейский алкоголь.

Предположительно, первый пакет тарифов Евросоюза затронет американский экспорт на €4,5 млрд, а второй - на €18 млрд.