БелТА: президенты Белоруссии и России обсудили предстоящие встречи

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили свои предстоящие личные контакты, в том числе в конце текущего месяца в Волгограде. Об этом информировало агентство БелТА по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Президенты обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде, договорившись при встрече детально обсудить актуальные вопросы сотрудничества и произвести обмен мнениями по широкому спектру тем", - говорится в сообщении.