CCTV: число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тыс.

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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3,6 тыс., более чем 5 тыс. человек пострадали. Соответствующие данные приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ранее агентство Xinhua сообщало о 3 455 погибших и 4 840 получивших травмы. Судьба еще 160 человек остается неизвестной.

Как отмечает посольство КНР в Нейпьидо, китайская сторона оказывает активное содействие проведению поисково-спасательных работ и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Таможня на границе двух государств круглосуточно пропускает гуманитарные грузы в режиме "зеленого канала". Руководство КНР также поручило выделить мьянманской стороне около $13,8 млн.