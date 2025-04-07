Стоимость нефти Brent на бирже ICE демонстрировала рост почти на 3%

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на бирже ICE Лондоне перешла к росту и прибавляла более 2,8%, но затем снова вернулась к снижению.

По состоянию на 17:00 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,14% и торговалась на уровне $64,83 за баррель. Затем цена фьючерса перешла к росту и прибавляла 2,82%, поднимаясь до $67,43 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 17:14 мск.

К 17:30 мск фьючерс на Brent находился на отметке в $65,05 за баррель (-0,81%), а фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в мае 2025 года дешевел на 1,31% и составлял $61,18 за баррель.

Ранее в понедельник цена нефти опускалась ниже $63 за баррель впервые с 12 апреля 2021 года.