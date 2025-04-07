Маск отметил, что Россию и США разделяют всего 3 км

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Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в X видео, в котором иллюстрируется географическая близость России и США.

"Не все американцы знают, что США и Россия в действительности намного ближе друг к другу - между ними всего в 3 км. Более того, в определенное время они даже соединяются друг с другом", - следует из сообщения.

Автор ролика рассказывает об острове Крузенштерна (с 1867 года принадлежит США) и острове Ратманова (входит в Чукотский автономный округ РФ) в Беринговом проливе, которые находятся на расстоянии 3,8 км друг от друга. Если зимой там образуется лед, российско-американскую границу на этом участке можно пересечь пешком, указывается в видео.

Острова получили имена двух русских мореплавателей - Ивана Крузенштерна и Макара Ратманова, совершивших первую русскую кругосветную экспедицию в 1803-1806 годах.

В 1648 году русский первопроходец Семен Дежнев стал первым, кто посетил эти два острова. Он открыл пролив между Евразией и Северной Америкой. Пролив был назван честь российского мореплавателя Витуса Беринга, который прошел через него в 1728 году.

Через Берингов пролив проходит граница между РФ и США протяженностью 49 км, установленная после продажи Аляски Российской империей Соединенным Штатам в 1867 году.