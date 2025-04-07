Трамп пригрозил КНР дополнительными пошлинами в размере 50%

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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, если Пекин не откажется от встречных мер на американские тарифы. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Соц. сети.

"Вчера Китай ввел ответные тарифы в размере 34% в дополнение к уже установленным рекордным пошлинам, немонетарным тарифам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным манипуляциям с валютой, несмотря на мое предупреждение о том, что любая страна, которая предпримет ответные меры против США путем применения дополнительных тарифов сверх уже существующих долгосрочных тарифных нарушений в отношении нашей страны, немедленно столкнется с новыми и значительно более высокими тарифами, сверх и выше тех, которые были установлены первоначально", - указал глава Белого дома.

"Таким образом, если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение на 34% сверх уже существующих в течение длительного времени торговых злоупотреблений, 8 апреля 2025 года США наложат на Китай дополнительные пошлины в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля", - подчеркнул американский лидер.

"Вместе с тем все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с США будут прекращены. Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, начнутся немедленно. Благодарим вас за внимание к этому вопросу", - заключил он.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. России в этом списке нет. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. Власти КНР, в свою очередь, заявили, что с 10 апреля устанавливают дополнительные пошлины в размере 34% на всю импортируемую из США продукцию.