Скончалась машинистка концлагеря, виновная в пособничестве в убийствах

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Машинистка в нацистском концлагере Штуттгоф (под польским Гданьском) Ирмгард Фурхнер, осужденная за пособничество в массовых убийствах, скончалась в возрасте 99 лет. Об этом информировало агентство DPA, ссылаясь на представителя прокуратуры города Итцехо (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн).

Сообщается, что Фурхнер ушла из жизни 14 января. Однако известно об этом стало только сейчас.

В Германии процесс над Фурхнер называли одним из последних дел, рассматриваемых в связи с массовыми убийствами, совершенными национал-социалистами. В 2022 году суд в Итцехо приговорил женщину к двум годам заключения условно. Она была признана виновной по статье "пособничество убийству" 10 505 человек, а также покушению на убийство 5 человек. Фурхнер обжаловала приговор. Верховный суд отклонил апелляцию, подтвердив тем самым точку зрения судей в Итцехо, в соответствии с которой женщина, работая машинисткой, фактически, оказывала "психологическое содействие" убийствам. Через нее проходила практически вся поступавшая в лагерь корреспонденция.

Фурхнер работала машинисткой коменданта Штуттгофа с 1943 по 1945 год. По версии обвинения, она оказывала содействие ответственным за систематическое убийство узников концлагеря. Поскольку в то время Фурхнер было 18-19 лет, ее случай рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних.

В период с 1939 по 1945 гг в Штуттгофе находились в заключении 110 тыс. человек, из них 65 тыс. погибли. С лета 1944 года нацисты начали систематически уничтожать там узников. Многие были расстреляны, отравлены ядовитым газом. Других намеренно лишали еды.