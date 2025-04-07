Reuters: ЕК предложила встречные тарифы в отношении США на уровне 25%

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Еврокомиссия (ЕК) предложила с 16 апреля применить встречные тарифы в размере 25% на промышленные товары из США. Об этом информировало агентство Reuters, ссылась на конфиденциальный документ ЕК, направленный странам - членам ЕС на согласование.

Как отмечается, ЕК исключила из списка попадающих под ввозные пошлины товаров виски. Ранее Вашингтон пригрозил установить отдельный тариф в размере 200% на вино из ЕС, если виски попадет под европейские пошлины. По оценкам экспертов, такой шаг нанес бы тяжелый удар по Италии, Франции и ряду других южных стран сообщества.

По данным агентства, тарифы предлагается вводить в три этапа: первый пакет - с 16 апреля, второй - с 16 мая, третий - с 1 декабря.

Некоторое время назад еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи ЕС в Люксембурге, что Совет ЕС должен утвердить инициированные Еврокомиссией меры 9 апреля.

Предположительно, что первый пакет тарифов Евросоюза затронет американский экспорт на €4,5 млрд, второй - на €18 млрд.