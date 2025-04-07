The Hill: в США планируют 14 июня провести военный парад

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует 14 июня провести в Вашингтоне военный парад. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Hill.

Отмечается, что мероприятие будет приурочено к 250-летию американских сухопутных войск и к дню рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.

Согласно данным издания Washington City Paper, колонна участников парада от Пентагона до Белого дома, предположительно, растянется более чем на 6 км.

Трамп в ходе своего первого срока на высшей государственной должности заявлял о намерении организовать масштабный военный парад в американской столице. Власти обсуждали, в частности, возможность провести его в ноябре 2018 года с участием 5-7 тыс. военнослужащих. Предполагалось, что задействуют военную технику и авиацию. Согласно подсчетам СМИ, стоимость составила бы порядка $92 млн.

Однако в итоге Трамп объявил об отмене указанного мероприятия, объяснив это тем, что столичные власти усмотрели возможность извлечь финансовую выгоду из организации парада и назначили "абсурдно высокую цену".