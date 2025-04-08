Трамп сообщил, что США и Иран ведут прямые переговоры

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США и Иран ведут прямые консультации, Вашингтон предпочел бы урегулировать вопрос о ядерных разработках Тегерана путем переговоров. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы проводим прямые переговоры с Ираном. Они продолжатся в субботу. Предстоит очень важная встреча. Посмотрим, что выйдет", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник. "Мы проводим встречу 12 апреля почти на самом высоком уровне", - добавил глава вашингтонской администрации, не приведя деталей.

Ранее Трамп не исключал возможность применения США силы в отношении Ирана. "А очевидное - это не то, во что я хотел бы ввязываться. Если честно, это не то, во что хотел бы ввязываться Израиль, если они смогут избежать этого", - указал он.

"Так что посмотрим, сможем ли мы этого избежать. Но все это заходит в очень опасную зону. Надеюсь, переговоры будут успешными", - отметил американский лидер. "Полагаю, успех на переговорах в полной мере отвечал бы интересам Ирана", - сказал он, уточнив, что в ходе консультаций США и Ирана ни одно государство не выступает в качестве посредника.