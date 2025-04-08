Глава ВОЗ уверен в неизбежности новой пандемии

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Новая пандемия рано или поздно начнется, это "эпидемиологическая определенность". Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

Он напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 в мире, отметив, что "следующая пандемия не будет ждать". Глава ВОЗ обратил внимание, что ее возникновение - "это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность". Он подчеркнул, что новая пандемия может разразиться "через 20 лет или более, а может и завтра". "Но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы", - указал Героейесус.

"Согласно официальным данным, в результате COVID-19 погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн. Вместе с тем пандемия уничтожила более $10 трлн в мировой экономике", - добавил он.

Гендиректор организации выразил уверенность в возможности достижения консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении. При этом он заверил, что такой договор "никоим образом не ущемит суверенитет" какого-либо государства-члена ВОЗ, а наоборот - "укрепит национальный суверенитет и международные действия".

77-я Всемирная ассамблея здравоохранения, проходившая в Женеве с 27 мая по 1 июня прошлого года, продлила полномочия МППО, созданного в 2021 году для выработки пандемического соглашения. Ожидается, что итоги работы над этим документом будут подведены на 78-й ассамблее в мае 2025 года.