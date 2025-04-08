Япония нацелена на мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения

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Правительство Японии ориентировано на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. Об этом сказано в распространенном 8 апреля ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга".

"Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (российские южные Курильские острова) и заключении мирного договора", - следует из документа.

Вместе с тем в документе дублируется позиция Токио, которая заключается в том, что южные Курильские острова являются "исконными японскими территориями", которые сегодня якобы находятся "под незаконной оккупацией России". Власти Японии практически не использовали такую формулировку в отношении Курил во время пребывания Синдзо Абэ на посту премьера.

Кроме того, ведомство в своем докладе отмечает, что Токио считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в особенности посещения могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

Россия и Япония с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз акцентировал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий надлежащее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Россия отказалась от переговоров с Японией по вопросу мирного договора из-за применения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов. В МИД РФ тогда уточнили, что эта мера не распространяется на реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.