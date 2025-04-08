Медведев считает, что ядерного разоружения в ближайшие десятилетия не будет

© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Завершение конфликта вокруг Украины не повлечет за собой ядерное разоружение в ближайшие десятилетия. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в 15-ю годовщину подписания в Праге Договора СНВ-3.

"Положение дел таково, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой Украины ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно", - указал политик.