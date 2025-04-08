Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 апреля отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 1,77%, до 2 778,29 пункта, индекс РТС также поднимался на 1,77%, до 1 015,47 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 3,7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,544 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 762,13 пункта (+1,18%), индекс РТС составлял 1 009,56 пункта (+1,18%). Вместе с тем курс юаня ускорил снижение, до 11,525 руб. (-5,6 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов торги долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.