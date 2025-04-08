Бессент заявил, что почти 70 стран попросили США обсудить снижение тарифов

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Представители почти 70 стран предложили США начать переговоры о смягчении таможенных пошлин, эти обсуждения могут продлиться до июня. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

"50, 60, а возможно, порядка 70 стран обратились к администрации президента США Дональда Трампа с предложением о переговорах. Так что апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными", - отметил он.

Бессент указал, что он "рекомендовал иностранным представителям сохранять хладнокровие, не нагнетать обстановку и обратиться" к вашингтонской администрации "с конкретными предложениями" по тому, как они "планируют снижать тарифы, устранять нетарифные барьеры, пресекать манипуляции с валютой". В таком случае "Трамп в определенный момент будет готов приступить к переговорам", пояснил он.

"Мы подошли к верхнему пределу тарифов, и я надеюсь, что успешные переговоры позволят нам добиться их постепенного снижения. Однако многое будет зависеть от других стран. Президент Трамп намерен участвовать в этом процессе, и он, как и многие из нас, убежден, что до сих пор условия взаимной торговли были несправедливыми", - сказал глава Минфина США.

Трамп 2 апреля объявил о применении таможенных пошлин в отношении продукции из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Администрация США также ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.