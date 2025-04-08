Бразилия подтвердила визит президента Лулы да Силвы в Москву 9 мая

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Россия придает особое значение визиту президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву 9 мая. Об этом заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью Аналитическому центру ТАСС.

"Действительно, президент Бразилии получил приглашение Владимира Владимировича Путина приехать на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. И это приглашение было принято. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы решить все вопросы, связанные с организацией этой поездки", - указал Лабецкий.

"Разумеется, придаем предстоящей встрече глав наших стран абсолютный приоритет и решающее значение, так как именно это событие определит на ближайшую перспективу и формат политического диалога, и развитие наших связей на международной арене, и в целом двустороннюю повестку", - почеркнул он.

По словам дипломата, "Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая принимала непосредственное участие в боевых действиях" в годы Второй мировой войны, "бразильский экспедиционный корпус воевал в Италии, на стороне союзников в 1944-1945 годы". "Мы высоко ценим вклад, который внесли наши бразильские партнеры в дело Победы над фашизмом. Считаю логичным и закономерным, что Бразилия будет представлена на самом высоком уровне на праздновании 80-летия Победы", - указал он.