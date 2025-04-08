Бывший посол Украины в ФРГ Мельник назначен постпредом при ООН

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Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в украинском дипломатическом корпусе. Документы опубликованы на сайте президента Украины.

В частности, экс-посол в Бразилии и Германии Андрей Мельник стал постоянным представителем при ООН. Вместе с тем назначены новые послы в Казахстане, Китае, Ливане, Норвегии, Парагвае и Финляндии.

Предыдущий постпред Украины при ООН Сергей Кислица был отправлен в отставку 21 декабря 2024 года.

Мельник, работавший послом в Берлине с 2015 по 2022 год, известен резкими высказываниями в адрес германского правительства. В частности, после того как канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за отказа Украины принять президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, Мельник назвав его "обиженной ливерной колбасой". Кроме того, он регулярно требовал от Берлина поставить Киеву вооружение и обвинял кабмин ФРГ в нерешительности и медлительности.

После увольнения с поста посла в Германии он возглавил дипмиссию в Бразилии.