Иран выбрал диалог с США через посредников

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Иранские власти выбрали вариант ведения переговоров с США через посредников, чтобы избежать давления со стороны Вашингтона, и не намерены менять формат после встречи в Омане. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Выбор формата переговоров связан с тем, что мы не приемлем тот вариант переговоров, когда они навязывают свою точку зрения при помощи угроз и давления. Это диктат. Посреднические переговоры могут гарантировать настоящий и полезный диалог. И у нас нет никакой договоренности превращать потом их в прямые", - приводит слова главы МИД агентство IRNA.

Вместе с тем Арагчи отметил, что формат переговоров не должен иметь большого значения, принципиальным является их "эффективность, серьезность намерений сторон и стремление выйти на итоговое соглашение".

В начале марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. В конце прошлого месяца глава МИД Ирана заявил, что Тегеран воспользовался посредническими услугами Омана для отправки ответа на письмо американского лидера.

В понедельник стало известно, что по итогам переписки стороны условились провести первый раунд переговоров 12 апреля в Омане. В качестве основных переговорщиков выступят Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.